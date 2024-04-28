Патриарх Кирилл назвал "карательной мерой" Киева арест митрополита Арсения

Недавно сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали наместника Святогорской лавры митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения, после чего суд отправил его под стражу. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по этому поводу заявил, что арест украинского священника является очередной карательной мерой киевского режима в отношении УПЦ.

"Всё более усиливающееся давление на УПЦ приобрело характер открытых религиозных гонений. Многодневный арест митрополита Арсения по искусственным, надуманным основаниям является очередной из целого ряда других карательных мер, направленных против публичных спикеров УПЦ и её информационных ресурсов", — говорится в заявлении российского священнослужителя, опубликованном на сайте Русской православной церкви.