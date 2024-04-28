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28 апреля, 02:56

Португалия отказалась платить репарации бывшим колониям

Reuters: Португалия не станет выплачивать репарации бывшим колониям

Правительство Португалии не будет выплачивать репарации за рабство в колониальную эпоху. На этой неделе президент страны Марселу Ребелу де Соуза заявил, что власти страны ответственны за "ошибки прошлого" и должны заплатить за них, однако кабмин его идею не поддержал.

В правительственном заявлении, которое приводит Reuters, подчёркивается, что кабмин будет "углублять взаимоотношения, уважать историческую правду". При этом там сообщили, что на данный момент нет "программы конкретных действий" по выплате репараций, и напомнили, что "этой линии придерживались и предыдущие правительства".

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О репарациях говорят и в Евросоюзе. Там вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис пообещал разморозить российские активы, но только при условии, что РФ выплатит Украине репарации. Более того, Домбровскис понадеялся, что это случится в скором времени.

Обложка ©

Unsplash / Liam McKay

Анатолий Симоненко
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