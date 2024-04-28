Португалия отказалась платить репарации бывшим колониям

Правительство Португалии не будет выплачивать репарации за рабство в колониальную эпоху. На этой неделе президент страны Марселу Ребелу де Соуза заявил, что власти страны ответственны за "ошибки прошлого" и должны заплатить за них, однако кабмин его идею не поддержал.

В правительственном заявлении, которое приводит Reuters, подчёркивается, что кабмин будет "углублять взаимоотношения, уважать историческую правду". При этом там сообщили, что на данный момент нет "программы конкретных действий" по выплате репараций, и напомнили, что "этой линии придерживались и предыдущие правительства".