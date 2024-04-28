Американские СМИ рассказали о подготовке "переворота" в Белом доме

Соратники действующего американского лидера Джо Байдена в прошлом году подготавливали "переворот" в Белом доме. Как пишет New York Post со ссылкой на источники, они хотели отстранить от должности пресс-секретаря офиса президента Соединённых Штатов Карин Жан-Пьер.

Журналисты подчеркнули, что она стала первым человеком, занимающим пост пресс-секретаря Белого дома, который является представителем афроамериканской культуры, а также имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Издание рассказало и о её "раздражающей" привычке зачитывать готовые ответы из блокнота во время регулярных брифингов.

Сообщается, что ради её отстранения с видными членами Демократической партии США встречалась жена личного адвоката Байдена Баба Бауэра — Анита Данн. Таблоид называет её "фактическим руководителем" отдела по коммуникациям Белого дома". Данн должна была убедить демократов, чтобы те заставили Жан-Пьер уйти со своего поста.

Ещё один источник издания рассказал журналистам, что в этой "операции" также был замешан глава аппарата Белого дома Джефф Зиентс. В материале говорится о том, что он вместе с женой личного адвоката главы США пытался найти способ, чтобы нынешний пресс-секретарь американского лидера ушла без перспектив увольнения против своей воли. Однако к декабрю Данн признала, что Жан-Пьер "надёжно закрепилась" на своём посту.

Помимо того, источники издания сообщили, к чему приведёт раскрытие информации о неудавшемся "перевороте". Они убеждены в том, что это не обяжет к уходу со своей должности пресс-секретаря Белого дома, так как она хочет остаться "несмотря ни на что". В то же время они допустили, что раскрытие сведений об этих замыслах помощников Байдена может создать неловкую ситуацию в администрации Соединённых Штатов.

"С того момента, как она получила должность, она довольно последовательно говорила людям, что собирается остаться до выборов", — сообщили источники New York Post.