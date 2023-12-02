Пресс-секретаря Байдена снова поймали на нарушении закона

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и её заместитель Эндрю Бейтс нарушили закон Хэтча, запрещающий госслужащим, за исключением президента и вице-президента США, высказываться в поддержку кандидатов на выборах. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на письмо Аппарата специального юрисконсульта (OSC), являющегося независимым федеральным ведомством США. Упомянутый закон от 1939 года также запрещает чиновникам делать публичные политические заявления.

"[Они] предприняли действия, которые "противоречат" официальному руководству по соблюдению закону Хэтча, когда подвергли критике план бюджета "MAGA республиканцев" в этом году", — указано в сообщении телеканала.

По информации NBC, представители администрации несколько раз на брифингах в Белом доме использовали выражение "MAGA" (Make America Great Again) — главный предвыборный лозунг бывшего американского президента Дональда Трампа. Из контекста их выступления становилось понятно, что они не поддерживают этого кандидата в президенты.

Также в преддверии промежуточных выборов 2022 года Жан-Пьер неоднократно упоминала "MAGA республиканцев", после чего был введён запрет на использование аббревиатуры в предвыборных заявлениях. Тем не менее после его введения пресс-секретарь как минимум один раз употребила это выражение. Бывший чиновник администрации Трампа Майкл Чемберлен пояснил, что неспособность OSC обеспечить соблюдение закона Хэтча показывает, что право не работает в отношении высокопоставленных чиновников.