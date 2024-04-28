В разработке президентской стратегии Байдена участвует режиссёр "Челюстей" Спилберг

Культовый американский кинорежиссёр Стивен Спилберг вместе с командой главы Соединённых Штатов Джо Байдена работает над созданием стратегии к национальному съезду Демократической партии. Об этом со ссылкой на источники пишет телеканал NBC.

Он принимал участие в заседаниях с организаторами съезда, чтобы помочь с подготовкой мероприятия, назначенного на август этого года. Режиссировать таким мероприятием для Спилберга не впервой: в 2008-м он занимался продюсированием фильма для предвыборной кампании экс-президента США Барака Обамы. Насколько известно, заниматься съёмками кино для Байдена он не планирует.

Спилберг — четырёхкратный обладатель премии "Оскар", его авторству принадлежат такие популярные картины, как "Челюсти" (1975 год), "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" (1981), "Инопланетянин" (1982), "Список Шиндлера" (1993), "Спасти рядового Райана" (1998). Последнее из его творений в настоящий момент — фильм "Фабельманы", который вышел на экраны в 2022 году.