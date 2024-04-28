Казахстан ответил на слухи о продаже Киеву военных самолётов втайне от России

Казахстанское предприятие по импорту и экспорту вооружения "Казспецэкспорт" опровергло сведения СМИ о продаже украинской армии списанной авиационной техники втайне от России. Заявление появилось на официальном портале компании.

"Сведения, распространённые в сети Интернет, не соответствуют действительности <...> Все торги по реализации авиационной техники с условием обязательной ликвидации проведены предприятием в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства среди юридических лиц Республики Казахстан, имеющих соответствующие лицензии, выданные уполномоченным органом", — подчеркнуло предприятие.

Там заверили, что иностранные компании к торгам по авиатехнике даже не допускались. По договорам все самолёты, узлы и агрегаты к ним предписано утилизировать на территории балансодержателей методом резки, рубки, дробления и другими методами, исключающими их восстановление. Там добавили также, что вывозить технику из страны разрешается только в виде лома цветных металлов.