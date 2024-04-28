14-летняя девочка разбилась насмерть при падении со 100-метровой скалы на Урале 28 апреля, 08:22 Девочка упала со 100-метровой скалы в Челябинской области. Обложка © Freepik / Wirestock

В Челябинской области 14-летняя девочка разбилась насмерть в результате падения со скал Большие Притёсы, сообщили в поисково-спасательной службе региона. О её исчезновении стало известно 26 апреля, всё это время родственники надеялись, что девушку удастся найти живой.

"Вчера вечером тело погибшей было обнаружено в районе Айских Притёсов. Место ЧП расположено в стороне от туристических стоянок и труднодоступно. Чтобы поднять наверх тело погибшей, потребовалось привлечь спасателей", — уточнили в службе спасения.

Сейчас полиция выясняет, как девушка оказалась в глухом непроходимом месте и при каких обстоятельствах сорвалась со стометровой высоты. Следствие не исключает, что школьница в момент трагедии была не одна.

Ранее сообщалось, что в посёлке Совхозном Свердловской области погиб подросток на мотоцикле. Парень не заметил натянутый на дороге трос, в результате чего разбился насмерть. Его подруге вырвало пальцы рук, она госпитализирована.

Авторы Татьяна Миссуми