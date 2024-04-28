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28 апреля, 08:35

Пескова насмешили попытки взять Россию "на слабо" на фоне паники в ВСУ

Песков рассказал, что среди украинских военных на фронте нарастает паника

Коллективный Запад проверять решимость Российской Федерации сейчас и, вне всяких сомнений, продолжит испытывать Россию "на слабо" в будущем, главное — никогда не показывать им слабины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков о том, как Запад испытывает решимость России. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"То что та сторона, а говоря "та сторона" я имею в виду "коллективный Запад +1", я бы так это назвал, будет нас тестировать "на слабо", это однозначно. Нам главное это "слабо" никогда не показать",констатировал официальный представитель Кремля.

Песков с улыбкой заметил, что это всё происходит на фоне волнений в рядах ВСУ. Судя по рассказам из первых рук — от российских военных — на фронте с украинской стороны нарастают панические настроения, обратил внимание представитель Кремля. Он заключил, что для России в настоящий момент очень важно поддерживать эту динамику и безостановочно продвигаться к выполнению целей специальной военной операции.

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Ранее Песков объяснил, почему мирное соглашение, практически достигнутое во время стамбульских переговоров в 2022 году, так и не было достигнуто — дело в давлении Великобритании на Киев. При этом даже руководитель фракции "Слуга народа" в украинской Верховной раде сказал, что упущенная сделка была "лучшей из возможных".

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Юрий Лысенко
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