Мстительного работника засняли за страшной вендеттой бывшей начальнице в Петербурге Мужчина разнёс железной трубой автомобиль бывшей начальницы в Кронштадте 28 апреля, 09:09 В Кронштадте мужчина разбил стёкла автомобиля бывшей начальницы. Видео © Telegram / Петербургская полиция

В Кронштадте мужчина разбил железной трубой автомобиль своей бывшей начальницы, его действия успел заснять на телефон местный житель. Об этом пишет в телеграм-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Кронштадте мужчина разбил стёкла автомобиля бывшей начальницы. Обложка © Telegram / Петербургская полиция

"27 апреля в 11:00 в полицию Кронштадтского района поступила информация от 19-летнего очевидца, который сообщил о том, что у дома № 9 по Кронштадтскому шоссе в городе Кронштадте неизвестный разбил автомобиль "Фольксваген-Гольф", — говорится в тексте.

Полиция задержала подозреваемого, ему 34 года. Разбить машину 57-летней начальницы он решил из мести. Мужчина вооружился металлической трубой и нанёс несколько ударов по боковым стёклам авто. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Росгвардия задержала рецидивиста, напавшего на начальницу морга в Петербурге. Конфликт начался со словесной перепалки, после чего мужчина попытался задушить женщину.

Авторы Татьяна Миссуми