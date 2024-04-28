Польша не видит признаков подготовки России к ядерному удару по Украине Глава МИД Польши Сикорский уверен, что РФ не готова применить ядерное оружие 28 апреля, 09:18 Польша не верит, что Россия будет использовать ядерное оружие на Украине. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия не готовится к применению ядерных ракет на Украине. Об этом он сообщил газете Bild am Sonntag, пояснив, что для принятия решения об использовании подобного оружия требуется специальная процедура.

"Нет никаких физических признаков того, что боеголовки были вывезены со склада. Мы бы знали заранее, если бы они это сделали", — подчеркнул Сикорский.

Он полагает, что российский лидер Владимир Путин не станет единолично отдавать приказ войскам использовать ядерное вооружение. Такие ракеты не запускаются "одним нажатием кнопки", для этого нужно согласование с Минобороны и Генштабом, добавил он. Сикорский уверен, что Путину тогда бы пришлось убедить многих своих генералов в подобном решении. Кроме того, ВС РФ не смогут выполнять задачи в зоне СВО, если Украина станет территорией ядерного поражения.

Польский дипломат заверил, что Запад увидел бы отвод российских войск, если бы началась подготовка к такой атаке, а этим бы непременно воспользовались ВСУ. "Это было бы политической катастрофой для Путина", — резюмировал Сикорский.

Ранее польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Варшава предложила государствам-союзникам приблизить систему противоракетной обороны (ПРО) к Калининградской области. По его словам, выдвижение радаров или антиракет имело бы экономическую и военную пользу — и тогда страны Запада были бы в безопасности.

Авторы Татьяна Миссуми