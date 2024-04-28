Российская теннисистка стала чемпионкой Франции
Российская теннисистка Михайлова выиграла турнир Франции по настольному теннису
Российская теннисистка Полина Михайлова. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко
Российский игрок клуба "Сен-Кантен" Полина Михайлова одержала победу на чемпионате Франции по настольному теннису. К слову, тренирует команду тоже россиянка и однофамилица Полины — Ольга Михайлова.
"Сен-Кантен" победил оппонентов из "Сен-Пьеррез" при счёте 3:0 в ответном финальном матче, их первая игра тоже закончилась победой клуба Михайловой со счётом 3:1. Сама теннисистка в ответной финальной встрече обыграла французскую спортсменку Стефани Лейетт (3:1).
Российской чемпионке 37 лет. За свою карьеру она завоевала четыре бронзовые медали в чемпионатах Европы. Из них три в командном первенстве в 2013, 2015 и 2017 годах и одну в одиночной дисциплине в 2015 году.
Начало 2024 года выдалось прекрасным для российских теннисисток. Ранее Life.ru рассказывал о том, как юная звезда из России — 16-летняя Мирра Андреева — пробилась в четвёртый круг чемпионата Australian Open, одолев титулованную француженку Диан Парри. Их встреча закончилась при счёте 1:6, 6:1, 7:6 (10:5), по ходу третьего сета россиянка уступала 1:5, но смогла отыграться. Матч длился 2 часа 23 минуты.