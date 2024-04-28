Российская теннисистка стала чемпионкой Франции

Российский игрок клуба "Сен-Кантен" Полина Михайлова одержала победу на чемпионате Франции по настольному теннису. К слову, тренирует команду тоже россиянка и однофамилица Полины — Ольга Михайлова.

"Сен-Кантен" победил оппонентов из "Сен-Пьеррез" при счёте 3:0 в ответном финальном матче, их первая игра тоже закончилась победой клуба Михайловой со счётом 3:1. Сама теннисистка в ответной финальной встрече обыграла французскую спортсменку Стефани Лейетт (3:1).

Российской чемпионке 37 лет. За свою карьеру она завоевала четыре бронзовые медали в чемпионатах Европы. Из них три в командном первенстве в 2013, 2015 и 2017 годах и одну в одиночной дисциплине в 2015 году.