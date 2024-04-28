В Иркутске 16-летнего парня покалечило упавшими досками при разгрузке на работе

В Иркутске молодому парню пришлось проводить семь операций после несчастного случая на работе — его покалечило упавшими досками. После инцидента его семья уже на протяжении двух лет пытается отсудить у работодателя деньги на лечение, пишет SHOT.

Мама пострадавшего Вадима рассказала, что два года назад её сын пошёл на склад, чтобы подработать. Официально 16-летнего паренька трудоустраивать не стали, а зарплату платили в конверте. В итоге в одну из рабочих смен произошло несчастье. Юноше нужно было разгрузить листы ЛДСП весом 360 килограммов, однако они оказались неправильно закреплены и упали на него.

Вадим попал в больницу с многочисленными травмами: у него диагностировали закрытый перелом крестца, седалищной кости, разрыв внутренних органов. Чтобы спасти ему жизнь, потребовалось провести семь операций. Врачи сделали всё возможное, однако уретру восстановить полноценно до сих пор не смогли. Теперь Вадим вынужден жить со специальным мочеприёмником. Ему требуется постоянное наблюдение у врачей.

Владелец склада — некий Денис О. — сначала оказал семье небольшую помощь, но потом перестал выходить на связь и вообще исчез. Теперь мама Вадима хочет взыскать с бизнесмена два миллиона рублей — это стоимость операций с перелётами, реабилитации и морального ущерба.