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24 апреля, 06:49

Во время ремонтных работ в порту на Сахалине погибли три человека и ещё два пострадали

Три человека погибли при аварии в порту Корсакова на Сахалине

<p>Работа по спасению людей в порту на Сахалине. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/limarenko_official/15950" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Лимаренко Brief </a></p>

Работа по спасению людей в порту на Сахалине. Обложка © Telegram / Лимаренко Brief

Три человека погибли в результате аварии в порту Корсакова в Сахалинской области. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России.

"При выполнении пятью работниками мероприятий по обследованию затопленной баржи погибли трое из них, два работника извлечены из воды и доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", — говорится в сообщении.

Как отметил губернатор региона Валерий Лимаренко в телеграм-канале, трагедия произошла при выполнении ремонтных работ с использованием газосварочного оборудования. Глава области поручил госинспеции по труду разобраться в причинах несчастного случая и подготовить доклад о произошедшем.

"Считаю, что работодатель должен оказать помощь семьям пострадавших", — подчеркнул Лимаренко.

По факту трагедии региональные следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц. На место происшествия выехали сотрудники Восточного МСУТ СКР и криминалисты. Уже проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Появилось видео с севшим на мель у берегов Сахалина судном под флагом Либерии

Появилось видео с севшим на мель у берегов Сахалина судном под флагом Либерии

Напомним, утром 22 апреля село на мель грузовое судно под флагом Либерии при попытке съёмки с якоря в районе порта Шахтёрск. На борту балкера 20 членов экипажа — представителей Южной Кореи и Филиппин. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. На помощь севшему на мель балкеру вышло спасательное судно ночью 23 апреля.

Светлана Оперук
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