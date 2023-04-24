Во время ремонтных работ в порту на Сахалине погибли три человека и ещё два пострадали

Три человека погибли в результате аварии в порту Корсакова в Сахалинской области. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России.

"При выполнении пятью работниками мероприятий по обследованию затопленной баржи погибли трое из них, два работника извлечены из воды и доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", — говорится в сообщении.

Как отметил губернатор региона Валерий Лимаренко в телеграм-канале, трагедия произошла при выполнении ремонтных работ с использованием газосварочного оборудования. Глава области поручил госинспеции по труду разобраться в причинах несчастного случая и подготовить доклад о произошедшем.

"Считаю, что работодатель должен оказать помощь семьям пострадавших", — подчеркнул Лимаренко.

По факту трагедии региональные следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц. На место происшествия выехали сотрудники Восточного МСУТ СКР и криминалисты. Уже проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.