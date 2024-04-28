Гнездо жутких "пауков" засняли в "городе инков" на Марсе

Европейское космическое агентство (ЕКА) выложило фотографии с поверхности Марса, на которых можно заметить силуэты, напоминающие жутких пауков. Об этом рассказывает портал Science Alert.

"Конечно, это не настоящие живые паукообразные — скорее, это тёмные тонкие образования на марсианской поверхности, полностью сформированные в результате небиологических процессов", — сказано в публикации.

Из-за внешнего сходства эти образования получили название "пауки". Они выглядят как тёмное пятно по центру, окружённое тонкими полосами со всех сторон. По словам авторов материала, это сезонное явление, которое происходит, когда на смену экстремальным температурам приходит потепление.

Лёд, меняя форму от воздействия солнца, становится газообразным. От этого он может вылетать наружу через трещины в виде гейзеров, опускаясь затем на поверхность. В результате этой цепочки процессов подо льдом и появляются паукообразные узоры. Самое большое число "пауков" наблюдается на территории марсианского "города инков". Так называют образование на планете, которое имеет внешние сходства с древними руинами в Перу.