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28 апреля, 11:24

Матвиенко назвала ПАСЕ пустой и никчёмной структурой

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) стала пустой и никчёмной структурой. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя резолюцию ПАСЕ, призывающую к якобы необходимой деколонизации России.

Матвиенко назвала ПАСЕ пустой и никчёмной структурой. Видео © Telegam / Зарубин

"Парламентская ассамблея Совета Европы настолько уже пустая и никчёмная структура, ангажированная, русофобская, что, честно говоря, такие глупости даже комментировать не хочется. Хотелось бы у них спросить, на каких учебниках они учились и знают ли они вообще историю", — сказала Матвиенко.

Она отметила, что как раз европейские страны на протяжении веков были колонизаторами и выкачивали ресурсы из подчинённых территорий, тогда как СССР поддерживал движения освободителей в таких странах и помогал им сбросить оковы. По её словам, подобными решениями ПАСЕ хочет подчинить Россию и хозяйничать здесь.

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Ранее на очередное спорное решение Совета Европы отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат жёстко прошлась по ПАСЕ из-за голосования в поддержку принятия Косова в Совет Европы, назвав его настоящим позором для ведомства. Ещё в 2022 году президент Сербии Александр Вучич заявлял о намерениях властей Косова подать заявку на членство в объединении.

Обложка ©

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Александра Мышляева
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