Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) стала пустой и никчёмной структурой. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя резолюцию ПАСЕ, призывающую к якобы необходимой деколонизации России.

Матвиенко назвала ПАСЕ пустой и никчёмной структурой. Видео © Telegam / Зарубин

"Парламентская ассамблея Совета Европы настолько уже пустая и никчёмная структура, ангажированная, русофобская, что, честно говоря, такие глупости даже комментировать не хочется. Хотелось бы у них спросить, на каких учебниках они учились и знают ли они вообще историю", — сказала Матвиенко.