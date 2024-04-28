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Дачникам объяснили, как копаться в грядках без риска для здоровья

Врач Игнатов заявил, что диабетикам и гипертоникам опасно работать на грядках

28 апреля, 11:00
Дачникам посоветовали не стоять в одной и той же позе на грядках. Обложка © freepik

Дачникам посоветовали не стоять в одной и той же позе на грядках. Обложка © freepik

Работа на даче может привести к проблемам со спиной, суставами и связками, так как за зиму организм отвыкает от физических нагрузок. Об этом "Газете.ru" рассказал врач, травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов "Ортека" Михаил Игнатов.

"Не стоит торопиться на грядки дачникам, которые страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в частности гипертонией, восстанавливаются после недавно перенесённой вирусной инфекции, борются с диабетом или испытывают проблемы с опорно-двигательным аппаратом", — добавил медик.

По его словам, перед тем как погрузиться в работу на огороде, следует подготовить себя и правильно распределить нагрузку. Врач напомнил, что долго копаться в грядках вредно для здоровья, потому что человек вынужден находиться в одной и той же позе. От этого могут заболеть суставы и позвоночник, подскочить давление, вплоть до инсульта, предупредил Игнатов.

Дачники также зачастую страдают остеохондрозом, радикулитом, повреждениями межпозвонковых дисков, в итоге растёт риск развития грыж, продолжил доктор. Любителям садоводства следует избегать стояния в согнутой позе, на корточках или делать скручивающие движения корпусом. Игнатов посоветовал использовать невысокий стул, а также купить специальные наколенники и поддерживающие пояса для работы на участке.

Россияне стали массово скупать технику для ухода за садом перед майскими праздниками
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Ранее Life.ru писал, что первое и самое главное дело в начале мая на даче — это подготовка почвы для посева. Эксперты советуют обработать землю, перекопать её и насытить органическими удобрениями, чтобы обеспечить растения питательными веществами.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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