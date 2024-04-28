Акционер крупного уральского банка погиб при таинственных обстоятельствах

Ушёл из жизни Сергей Скубаков — акционер "Уральского банка реконструкции и развития" (УБРиР), совладелец ООО "СВ-Металл-Групп" и ООО "ПКФ "Орис". Об этом сообщает Ura.ru. со ссылкой на источник в деловых структурах.

"Сергей Скубаков длительное время являлся одним из акционеров УБРиР. Банк приносит искренние соболезнования родным и близким Сергея Вадимовича в связи с его скоропостижной гибелью. По нашим данным, причины смерти связаны с личными обстоятельствами, не относящимися к деятельности банка", — рассказали в кредитной организации.

Жена погибшего Сергея Скубакова не пожелала делиться никакими подробностями гибели своего мужа. По сведениям журналистов, речь может идти о суициде.

В сентябре 2018 года Скубаков пополнил состав учредителей "СВ-Металл-Групп", который в 2023 году заработал 70 миллионов рублей (в 2022-м было 178,9 млн), занимаясь заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома и отходов цветных металлов, а также поставками металлопроката. Долей (51%) в "ПКФ "Орис" (производитель меди) Скубаков разжился в 2022-м. По итогам 2023-го года прибыль предприятия составила 1,8 млн рублей. Предприниматель также был одним из совладельцев ООО "Капитал", базы отдыха "Дальний кордон" (офисы обеих компаний — в Екатеринбурге) и ООО "Эс ди джи" (Челябинск).