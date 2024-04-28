Акционер крупного уральского банка погиб при таинственных обстоятельствах
Уральский банк реконструкции и развития подтвердил смерть акционера Скубакова
Ушёл из жизни Сергей Скубаков — акционер "Уральского банка реконструкции и развития" (УБРиР), совладелец ООО "СВ-Металл-Групп" и ООО "ПКФ "Орис". Об этом сообщает Ura.ru. со ссылкой на источник в деловых структурах.
"Сергей Скубаков длительное время являлся одним из акционеров УБРиР. Банк приносит искренние соболезнования родным и близким Сергея Вадимовича в связи с его скоропостижной гибелью. По нашим данным, причины смерти связаны с личными обстоятельствами, не относящимися к деятельности банка", — рассказали в кредитной организации.
Жена погибшего Сергея Скубакова не пожелала делиться никакими подробностями гибели своего мужа. По сведениям журналистов, речь может идти о суициде.
В сентябре 2018 года Скубаков пополнил состав учредителей "СВ-Металл-Групп", который в 2023 году заработал 70 миллионов рублей (в 2022-м было 178,9 млн), занимаясь заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома и отходов цветных металлов, а также поставками металлопроката. Долей (51%) в "ПКФ "Орис" (производитель меди) Скубаков разжился в 2022-м. По итогам 2023-го года прибыль предприятия составила 1,8 млн рублей. Предприниматель также был одним из совладельцев ООО "Капитал", базы отдыха "Дальний кордон" (офисы обеих компаний — в Екатеринбурге) и ООО "Эс ди джи" (Челябинск).
Ранее скончался президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский. В 1999–2005 годы он работал на посту зампреда Банка России, а затем — занял пост первого заместителя ЦБ. Ему было 73 года, причины смерти не разглашаются.
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