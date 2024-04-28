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28 апреля, 11:16

ВСУ в Вербное воскресенье ударили по Запорожской области, погибли 2 человека

Два человека погибли и два пострадали при атаке ВСУ по Запорожской области

ВСУ ударили по жилому сектору в Запорожской области. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

ВСУ ударили по жилому сектору в Запорожской области. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

Пологовский район Запорожской области подвергся атаке украинских военных. В результате удара ВСУ по жилому сектору погибли двое мирных жителей, ещё двое — женщина и её маленькая дочка — госпитализированы с ранениями разной степени тяжести, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"В светлое Вербное воскресенье киевские нацисты совершили террористический удар по жилому сектору Пологовского района <...> В результате атаки погибли два человека. Женщина 1987 года рождения и её шестилетняя дочь госпитализированы с ранениями разной степени тяжести", — говорится в его телеграм-канале.

По данным губернатора, 14 атак из ствольной артиллерии полностью разрушили один дом. При этом частично оказались повреждены ещё пять домов. В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы.

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Кроме того, сегодня украинские военные атаковали и Белгородскую область — российский регион, который практически ежедневно терпит вражеские удары. К счастью, в результате агрессии киевского режима никто не пострадал. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, ВСУ атаковали объект связи.

Николь Вербер
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