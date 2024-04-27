"Это зверство": Финский журналист рассказал о поездке в Токмак, где ВСУ ударили по жилому дому
Финский журналист Хейсканен: ВСУ специально бьют по гражданским объектам
В Токмаке продолжается разбор завалов после террористического акта со стороны Украины. Фото © Telegram / Балицкий Евгений
ВСУ несколько дней назад нанесли авиационный удар по городу Токмаку Запорожской области, в результате сильно пострадал многоквартирный дом и другие здания, люди получили ранения, есть погибшие. О случившемся подробно рассказал финский журналист Кости Хейсканен, который оказался в самом центре событий. Он объезжал освобождённые территории, а в момент обстрела находился в 50 километрах от Токмака — в Мелитополе.
По его словам, они поехали на место ЧП и увидели жуткое зрелище. По словам журналиста, линия фронта не так далеко, но ВСУ специально бьют по гражданским объектам. Он обратился к послам и журналистам западных стран, которые находятся в Москве.
"Если у них хоть чуть-чуть совести есть, то такие события нельзя не освещать и замалчивать — зверство и намеренное желание Украины убивать мирное население. И там около этого дома, который весь обрушился, буквально в 50 метрах был детский садик "Кузнечик". Меня поразило, что и его они тоже уничтожили", — эмоционально рассказал журналист "Царьграду".
Кроме того, последствия обстрела — не единственное, с чем ему пришлось столкнуться. Спустя час после приезда начался новый обстрел: журналисты пошли осмотреть огромную воронку, оставшуюся после взрыва, и над их головой что-то сильно засвистело. Тогда всем, кто был в опасности, дали команду туда прыгнуть. Журналист добавил, что его поразил контраст, когда прямо рядом с мирным городом ведутся боевые действия, есть риск погибнуть в любой момент, а люди продолжают там жить.
"И замалчивать это невозможно, я в шоке и переполнен эмоциями. Конечно, просто слов нет, это первый раз, когда я вижу такое жуткое целенаправленное желание убить мирное население", — заключил Хейсканен.
Напомним, что днём 25 апреля ВСУ обстреляли пятиэтажный жилой дом в Токмаке Запорожской области. Впоследствии стало известно, что украинские войска нанесли удар, применив иностранные управляемые авиационные бомбы. Губернатор Евгений Балицкий сообщал, что в результате данного происшествия полностью разрушились четыре квартиры и пострадало четыре человека. Позднее при разборе завалов атакованного ВСУ дома в Токмаке нашли тело мужчины.