"Это зверство": Финский журналист рассказал о поездке в Токмак, где ВСУ ударили по жилому дому

ВСУ несколько дней назад нанесли авиационный удар по городу Токмаку Запорожской области, в результате сильно пострадал многоквартирный дом и другие здания, люди получили ранения, есть погибшие. О случившемся подробно рассказал финский журналист Кости Хейсканен, который оказался в самом центре событий. Он объезжал освобождённые территории, а в момент обстрела находился в 50 километрах от Токмака — в Мелитополе.

По его словам, они поехали на место ЧП и увидели жуткое зрелище. По словам журналиста, линия фронта не так далеко, но ВСУ специально бьют по гражданским объектам. Он обратился к послам и журналистам западных стран, которые находятся в Москве.

"Если у них хоть чуть-чуть совести есть, то такие события нельзя не освещать и замалчивать — зверство и намеренное желание Украины убивать мирное население. И там около этого дома, который весь обрушился, буквально в 50 метрах был детский садик "Кузнечик". Меня поразило, что и его они тоже уничтожили", — эмоционально рассказал журналист "Царьграду".

Кроме того, последствия обстрела — не единственное, с чем ему пришлось столкнуться. Спустя час после приезда начался новый обстрел: журналисты пошли осмотреть огромную воронку, оставшуюся после взрыва, и над их головой что-то сильно засвистело. Тогда всем, кто был в опасности, дали команду туда прыгнуть. Журналист добавил, что его поразил контраст, когда прямо рядом с мирным городом ведутся боевые действия, есть риск погибнуть в любой момент, а люди продолжают там жить.