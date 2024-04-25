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25 апреля, 19:20
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ВСУ нанесли удар по многоэтажке в Токмаке зарубежными авиабомбами

ТАСС: ВСУ нанесли удар по Токмаку зарубежными управляемыми авиационными бомбами

Стало известно, чем Вооружённые силы Украины нанесли удар по Токмаку в Запорожской области. Как передаёт ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах, нападение было совершено с помощью управляемых авиационных бомб, произведённых за границей.

"В 15:40 зафиксирован прилёт в Токмаке. Выпущены три управляемые авиационные бомбы иностранного производства", — говорится в сообщении.

Помимо этого, там указано, что часть из них была сбита системами противовоздушной обороны. В то же время сообщается о двух пострадавших.

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Как писал Life.ru, ВСУ днём 25 апреля обстреляли пятиэтажный жилой дом в Токмаке Запорожской области. Сообщалось о троих пострадавших, однако позже стало известно, что в результате атаки есть и погибшие.

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Telegram / Мельниченко

Алексей Соловьёв
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