ВСУ нанесли удар по многоэтажке в Токмаке зарубежными авиабомбами
ТАСС: ВСУ нанесли удар по Токмаку зарубежными управляемыми авиационными бомбами
Стало известно, чем Вооружённые силы Украины нанесли удар по Токмаку в Запорожской области. Как передаёт ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах, нападение было совершено с помощью управляемых авиационных бомб, произведённых за границей.
"В 15:40 зафиксирован прилёт в Токмаке. Выпущены три управляемые авиационные бомбы иностранного производства", — говорится в сообщении.
Помимо этого, там указано, что часть из них была сбита системами противовоздушной обороны. В то же время сообщается о двух пострадавших.
Как писал Life.ru, ВСУ днём 25 апреля обстреляли пятиэтажный жилой дом в Токмаке Запорожской области. Сообщалось о троих пострадавших, однако позже стало известно, что в результате атаки есть и погибшие.
Telegram / Мельниченко