ВСУ нанесли удар по многоэтажке в Токмаке зарубежными авиабомбами

Стало известно, чем Вооружённые силы Украины нанесли удар по Токмаку в Запорожской области. Как передаёт ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах, нападение было совершено с помощью управляемых авиационных бомб, произведённых за границей.

"В 15:40 зафиксирован прилёт в Токмаке. Выпущены три управляемые авиационные бомбы иностранного производства", — говорится в сообщении.