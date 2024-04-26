Четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по дому в Токмаке

В результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по многоэтажному дому в Токмаке Запорожской области полностью разрушились четыре квартиры, пострадали при этом четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Разрушенный жилой дом в Токмаке Запорожской области. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

"В результате обстрела многоэтажного жилого дома в Токмаке пострадали четыре человека. Полностью разрушены четыре квартиры многоподъездного жилого дома. Пострадавшие находятся в медучреждениях с ранениями разной степени тяжести", — написал глава Запорожской области в телеграм-канале.

Разрушенный жилой дом в Токмаке Запорожской области. Фото © Telegram / Балицкий Евгений