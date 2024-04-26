Четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по дому в Токмаке
В результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по многоэтажному дому в Токмаке Запорожской области полностью разрушились четыре квартиры, пострадали при этом четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате обстрела многоэтажного жилого дома в Токмаке пострадали четыре человека. Полностью разрушены четыре квартиры многоподъездного жилого дома. Пострадавшие находятся в медучреждениях с ранениями разной степени тяжести", — написал глава Запорожской области в телеграм-канале.
Балицкий дополнил, что под завалами может находиться ещё один человек. На месте в настоящее время работают спасатели. По данным регионального Минздрава, двое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Напомним, ВСУ днём 25 апреля обстреляли жилой дом в Токмаке Запорожской области. Изначально сообщалось о трёх пострадавших. Украинские войска нанесли удар зарубежными управляемыми авиабомбами.