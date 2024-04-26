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26 апреля, 20:41

При разборе завалов атакованного ВСУ дома в Токмаке нашли тело мужчины

Балицкий: При разборе завалов дома в Токмаке после удара ВСУ нашли тело мужчины

Повреждённый после удара ВСУ дом в Токмаке. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Повреждённый после удара ВСУ дом в Токмаке. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

При разборе завалов дома в Токмаке, который был повреждён после удара Вооружённых сил Украины, нашли тело мужчины. Об этой трагической новости в своём телеграм-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"На данный момент это первая гибель в результате террористического удара киевских нацистов по жилому дому в Токмаке. Разбор завалов продолжается", — заявил чиновник.

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Напомним, что днём 25 апреля ВСУ обстреляли пятиэтажный жилой дом в Токмаке Запорожской области. Впоследствии стало известно, что украинские войска нанесли удар, применив иностранные управляемые авиационные бомбы. До этого Балицкий сообщал, что в результате данного происшествия полностью разрушились четыре квартиры и пострадали четыре человека.

Алексей Соловьёв
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