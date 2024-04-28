Силуанов: Деньги пострадавшим от паводков будут найдены "в безусловном порядке"

Деньги пострадавшим от паводков будут выделены в безусловном порядке, скоро предложение о финансировании представят в правительстве. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой публикует журналист Павел Зарубин.

Силуанов заявил, что деньги пострадавшим от паводков будут найдены в безусловном порядке. Видео © Telegram / Зарубин

"Деньги будут найдены в безусловном порядке. Посмотрим стоимость метра квадратного, ремонта, восстановления и представим предложения в правительство, как поручил президент [России Владимир Путин]", — сказал Силуанов.