Силуанов: Деньги пострадавшим от паводков будут найдены "в безусловном порядке"
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Обложка © ТАСС / Астахов Дмитрий
Деньги пострадавшим от паводков будут выделены в безусловном порядке, скоро предложение о финансировании представят в правительстве. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой публикует журналист Павел Зарубин.
Силуанов заявил, что деньги пострадавшим от паводков будут найдены в безусловном порядке. Видео © Telegram / Зарубин
"Деньги будут найдены в безусловном порядке. Посмотрим стоимость метра квадратного, ремонта, восстановления и представим предложения в правительство, как поручил президент [России Владимир Путин]", — сказал Силуанов.
Ранее президент России Владимир Путин поручил отменить перечень имущества, согласно которому возмещается ущерб пострадавшим во время паводков. Он предложил выделять помощь людям за любые утраченные вещи. Кроме того, российский лидер попросил чиновников решить вопрос с отпусками для тех, кто проживает в регионах, где разбушевалась стихия.