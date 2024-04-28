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28 апреля, 12:25

ВСУ в Вербное воскресенье обстреляли храм в Александровке, есть погибшие

Удары ВСУ по Александровке повредили здание местного храма. Обложка © Telegram / ДНР Онлайн

Удары ВСУ по Александровке повредили здание местного храма. Обложка © Telegram / ДНР Онлайн

Украинские военные обстреляли посёлок городского типа Александровка в ДНР. В результате вражеской атаки погибла местная жительница, ещё одна оказалась ранена, сообщил в личном телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

ВСУ ударили по храму в Александровке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн

ВСУ ударили по храму в Александровке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн

"По предварительной информации, во время обстрела пгт Александровка погибла женщина 1952 года рождения ", — написал градоначальник.

Кроме того, во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на улице Шевченко был повреждён автомобиль скорой медицинской помощи. Фельдшер скорой помощи — женщина 1988 года рождения — получила ранения.

ВСУ ударили по храму в Александровке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн

ВСУ ударили по храму в Александровке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн

Помимо автомобиля скорой помощи в Александровке в результате обстрела ВСУ также было повреждено здание местного храма на улице Горького и памятник воинам-освободителям по улице Школьной. Снимки разрушений опубликовал телеграм-канал официального сайта Донецкой Народной Республики.

Повреждённый обстрелом ВСУ храм в Александровке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн

Повреждённый обстрелом ВСУ храм в Александровке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн

Обстрел ВСУ повредил памятник павшим воинам РККА в Александровке. Фото © Telegram / ЧП Донецк Z

Обстрел ВСУ повредил памятник павшим воинам РККА в Александровке. Фото © Telegram / ЧП Донецк Z

Гладков: ВСУ атаковали объект связи в Белгородской области, пострадавших нет
Гладков: ВСУ атаковали объект связи в Белгородской области, пострадавших нет

Ранее губернатор Запорожской области сообщил об атаке украинской армии по Пологовскому району региона. Прилёт по жилому сектору унёс жизни двоих гражданских. Ещё двое пострадали: женщину с маленькой дочкой доставили в больницу для оказания медицинской помощи, у них ранения различной тяжести.

Юрий Лысенко
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