ВСУ в Вербное воскресенье обстреляли храм в Александровке, есть погибшие

Украинские военные обстреляли посёлок городского типа Александровка в ДНР. В результате вражеской атаки погибла местная жительница, ещё одна оказалась ранена, сообщил в личном телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

ВСУ ударили по храму в Александровке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн

"По предварительной информации, во время обстрела пгт Александровка погибла женщина 1952 года рождения ", — написал градоначальник.

Кроме того, во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на улице Шевченко был повреждён автомобиль скорой медицинской помощи. Фельдшер скорой помощи — женщина 1988 года рождения — получила ранения.

ВСУ ударили по храму в Александровке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн

Помимо автомобиля скорой помощи в Александровке в результате обстрела ВСУ также было повреждено здание местного храма на улице Горького и памятник воинам-освободителям по улице Школьной. Снимки разрушений опубликовал телеграм-канал официального сайта Донецкой Народной Республики.

Повреждённый обстрелом ВСУ храм в Александровке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн

Обстрел ВСУ повредил памятник павшим воинам РККА в Александровке. Фото © Telegram / ЧП Донецк Z