Азаров счёл арест наместника Святогорской лавры новым витком религиозной войны Зеленского

Украинское руководство пытается вселить страх в граждан страны с помощью ареста наместника Святогорской лавры митрополита Святогорского Арсения (Яковенко). Об этом заявил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров, заявив, что таким образом Киев пытается заставить людей перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

По словам Азарова, для властей Украины и в сфере религии нет ничего святого, а Зеленский продолжает угнетать православную святыню страны — Свято-Успенскую Святогорскую лавру.

"На этот раз жертвой киевского режима Зеленского стал митрополит Святогорской лавры Арсений. Выдвижение обвинения через полгода — виток в религиозной войне, рьяно разжигаемой Зеленским для дискредитации канонической Украинской православной церкви в глазах православных украинцев. Так киевский режим пытается заставить граждан перейти в раскольническую ПЦУ", — сказано в тексте сообщения в телеграм-канале Азарова.

Политик отметил, что, арестовав митрополита Арсения, Киев предпринял очередную попытку запугать жителей прифронтовых регионов. Это является практикой "профилактики" со стороны СБУ и может оказаться первой стадией передачи Святогорской лавры под управление раскольнической ПЦУ.