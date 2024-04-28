Азаров счёл арест наместника Святогорской лавры новым витком религиозной войны Зеленского
Азаров: Власти Киева арестом митрополита Арсения заставляют людей перейти в ПЦУ
Украинское руководство пытается вселить страх в граждан страны с помощью ареста наместника Святогорской лавры митрополита Святогорского Арсения (Яковенко). Об этом заявил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров, заявив, что таким образом Киев пытается заставить людей перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
По словам Азарова, для властей Украины и в сфере религии нет ничего святого, а Зеленский продолжает угнетать православную святыню страны — Свято-Успенскую Святогорскую лавру.
"На этот раз жертвой киевского режима Зеленского стал митрополит Святогорской лавры Арсений. Выдвижение обвинения через полгода — виток в религиозной войне, рьяно разжигаемой Зеленским для дискредитации канонической Украинской православной церкви в глазах православных украинцев. Так киевский режим пытается заставить граждан перейти в раскольническую ПЦУ", — сказано в тексте сообщения в телеграм-канале Азарова.
Политик отметил, что, арестовав митрополита Арсения, Киев предпринял очередную попытку запугать жителей прифронтовых регионов. Это является практикой "профилактики" со стороны СБУ и может оказаться первой стадией передачи Святогорской лавры под управление раскольнической ПЦУ.
Власти Киева продолжают вести курс по притеснению Украинской православной церкви (УПЦ). Ранее патриарх Кирилл заявил, что арест митрополита Арсения является одной из "карательных мер" руководства Украины по отношению к УПЦ и представляет собой открытое религиозное гонение.
ТАСС / EPA / OLEG PETRASYUK