На Украине в возрасте 86 лет умер историк и академик Пётр Толочко
Археолог Пётр Толочко. Обложка © Wikipedia / Александр Стручков
Украинский историк и археолог Пётр Толочко умер на 87-м году жизни, сообщает "Страна.ua". Он был автором многих работ по истории Древней Руси. В одном из своих исследований он писал, что Чёрное море выкопали украинцы.
Толочко родился в 1938 году в селе Пристромы на Украине. Он был профессором Национальной академии наук (НАН) Украины, иностранным членом Российской академии наук. Кроме того, в течение 30 лет историк возглавлял Институт археологии НАН Украины. После начала СВО он подал заявление о выходе из состава РАН.
Ранее Life.ru сообщал, что в возрасте 77 лет умер академик РАН, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Владимир Хавинсон. Он был ведущим передачи "О самом главном" на телеканале "Россия", где рассказывал о сложных процессах, происходящих в человеческом организме.