Украинский историк и археолог Пётр Толочко умер на 87-м году жизни, сообщает "Страна.ua". Он был автором многих работ по истории Древней Руси. В одном из своих исследований он писал, что Чёрное море выкопали украинцы.

Толочко родился в 1938 году в селе Пристромы на Украине. Он был профессором Национальной академии наук (НАН) Украины, иностранным членом Российской академии наук. Кроме того, в течение 30 лет историк возглавлял Институт археологии НАН Украины. После начала СВО он подал заявление о выходе из состава РАН.