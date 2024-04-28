Украинскому сборщику донатов из МГУ дали 3 дня на отъезд из России

Студент с украинским гражданством, который в Москве был арестован за попытки собирать средства на нужды ВСУ в Интернете, получил сообщение о сокращении срока пребывания в России. Теперь ему необходимо покинуть территорию РФ за три дня.

"То обстоятельство, что Гулько С.В. выдано уведомление о сокращении ему срока временного пребывания на территории РФ и необходимости выехать с территории РФ в течение трёх дней, не препятствует назначению Гулько С.В. справедливого наказания за совершённое им правонарушение", — рассказал источник в правоохранительных органах, чьи слова приводит РИА "Новости".

Арестованный имеет действующий паспорт гражданина Украины, он не подавал заявлений, чтобы получить российский паспорт.