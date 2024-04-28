Украинскому сборщику донатов из МГУ дали 3 дня на отъезд из России
Задержанный украинский студент из МГУ обязан покинуть Россию в течение трёх дней
Студент с украинским гражданством, который в Москве был арестован за попытки собирать средства на нужды ВСУ в Интернете, получил сообщение о сокращении срока пребывания в России. Теперь ему необходимо покинуть территорию РФ за три дня.
"То обстоятельство, что Гулько С.В. выдано уведомление о сокращении ему срока временного пребывания на территории РФ и необходимости выехать с территории РФ в течение трёх дней, не препятствует назначению Гулько С.В. справедливого наказания за совершённое им правонарушение", — рассказал источник в правоохранительных органах, чьи слова приводит РИА "Новости".
Арестованный имеет действующий паспорт гражданина Украины, он не подавал заявлений, чтобы получить российский паспорт.
Ранее Life.ru писал, что учащийся шестого курса МГУ был арестован за сбор средств для ВСУ. По информации СМИ, он также интересовался порядком вступления в ряды украинской армии для граждан, проживающих в Московском регионе. Студенту вменяют нарушение статьи 20.3.1 Административного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).