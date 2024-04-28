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28 апреля, 13:35
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Украинскому сборщику донатов из МГУ дали 3 дня на отъезд из России

Задержанный украинский студент из МГУ обязан покинуть Россию в течение трёх дней

Студент с украинским гражданством, который в Москве был арестован за попытки собирать средства на нужды ВСУ в Интернете, получил сообщение о сокращении срока пребывания в России. Теперь ему необходимо покинуть территорию РФ за три дня.

"То обстоятельство, что Гулько С.В. выдано уведомление о сокращении ему срока временного пребывания на территории РФ и необходимости выехать с территории РФ в течение трёх дней, не препятствует назначению Гулько С.В. справедливого наказания за совершённое им правонарушение", — рассказал источник в правоохранительных органах, чьи слова приводит РИА "Новости".

Арестованный имеет действующий паспорт гражданина Украины, он не подавал заявлений, чтобы получить российский паспорт.

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Ранее Life.ru писал, что учащийся шестого курса МГУ был арестован за сбор средств для ВСУ. По информации СМИ, он также интересовался порядком вступления в ряды украинской армии для граждан, проживающих в Московском регионе. Студенту вменяют нарушение статьи 20.3.1 Административного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

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Владимир Озеров
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