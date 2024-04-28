Десятилетнему мальчику оторвало ногу в ДТП с мотоциклом в Красноярске 28 апреля, 14:37 Мотоцикл и легковушка столкнулись под Красноярском, тяжело травмирован ребёнок. Обложка © Telegram / ГИБДД24

В Красноярске мужчина посадил с собой на мотоцикл 10-летнего мальчика. На Октябрьском мосту байкер столкнулся с легковушкой, ребёнка выбросило с сиденья на проезжую часть, он получил тяжёлые травмы. Об этом пишет УГИБДД УМВД РФ по региону.

10-летний мальчик пострадал после столкновения мотоцикла и легковушки. Видео © Telegram / ГИБДД24

"40-летний мужчина, управляя мотоциклом "Хонда", двигался со стороны левого берега в сторону правого берега, где допустил столкновение с автомобилем "Мерседес", после чего произошло столкновение мотоцикла с металлическим ограждением моста", — говорится в тексте.

По данным телеканала "Рен-ТВ", в результате аварии мальчику оторвало ногу, детали его состояния не уточняются. На месте ДТП продолжает работать полиция.

Ранее сообщалось, что в Кугарчинском районе Республики Башкортостан произошло жуткое ДТП. В результате аварии погибли двое взрослых и двое детей, одному из которых было всего пять месяцев.

Авторы Татьяна Миссуми