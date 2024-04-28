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28 апреля, 14:41

Калужский губернатор Шапша опроверг информацию о взрывах на нефтебазе в Людинове

Сообщения о взрыве цистерны и пожаре на нефтебазе в городе Людиново Калужской области являются недостоверными. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале, отметив, что в результате падения обломков дрона ВСУ незначительные повреждения получила только внешняя обшивка.

"В социальных сетях распространяется недостоверная информация о взрывах цистерны с бензином на территории нефтебазы в Людинове. В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара. Разрушений и пожара на месте падения не было", — написал он.
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Напомним, ночью украинский режим решил атаковать нефтебазу. Шапша сообщил, что ВС РФ сбили три дрона ВСУ недалеко от склада с горючим. Он отметил, что в результате террористического удара серьёзных повреждений объект не получил.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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