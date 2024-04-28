Калужский губернатор Шапша опроверг информацию о взрывах на нефтебазе в Людинове

Сообщения о взрыве цистерны и пожаре на нефтебазе в городе Людиново Калужской области являются недостоверными. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале, отметив, что в результате падения обломков дрона ВСУ незначительные повреждения получила только внешняя обшивка.