Власти Турции проверят отель в Анталье, где "платят за разницу в национальности"
Власти Турции проводят расследование в отношении одного из отелей в Анталье, который взял с туриста дополнительную плату в 120 евро (около 12 тысяч рублей по актуальному курсу. — Прим. Life.ru) за "разницу в национальности". Об этом сообщил государственный телеканал TRT haber.
"В Анталье один из отелей взял "плату за разницу в национальности" в размере 120 евро с гражданина Турции, который забронировал номер на иностранном сайте. Министерство культуры и туризма приняло меры в связи с этими обвинениями", — говорится в публикации телеканала.
Министерство культуры и туризма также запросило у отеля официальное объяснение ситуации с бронированием, для проверки уже назначен контролёр. После соответствующих мероприятий и экспертиз ведомство обещает определить подобающее наказание в рамках турецкого законодательства для виновных.
В турецкой сфере предоставления услуг бывают куда более неприятные ситуации. Ранее Life.ru рассказывал о том, как мужчина попал на хирургический стол после вполне стандартной стоматологической процедуры — установки зубного протеза. Всё произошло в одной из клиник города Бурсы. 40-летний мужчина хотел установить имплант на месте удалённого зуба, но в процессе операции потерял сознание и был госпитализирован в ближайшее медучреждение. Выяснилось, что дантист переусердствовал, вкручивая протез в челюсть, из-за чего штифт пробил кость и воткнулся прямо в мозг.
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