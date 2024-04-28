Власти Турции проверят отель в Анталье, где "платят за разницу в национальности"

Власти Турции проводят расследование в отношении одного из отелей в Анталье, который взял с туриста дополнительную плату в 120 евро (около 12 тысяч рублей по актуальному курсу. — Прим. Life.ru) за "разницу в национальности". Об этом сообщил государственный телеканал TRT haber.

"В Анталье один из отелей взял "плату за разницу в национальности" в размере 120 евро с гражданина Турции, который забронировал номер на иностранном сайте. Министерство культуры и туризма приняло меры в связи с этими обвинениями", — говорится в публикации телеканала.

Министерство культуры и туризма также запросило у отеля официальное объяснение ситуации с бронированием, для проверки уже назначен контролёр. После соответствующих мероприятий и экспертиз ведомство обещает определить подобающее наказание в рамках турецкого законодательства для виновных.