В Мурманской области арестован журналист, сотрудничавший с Associated Press
В Мурманской области арестовали сотрудничавшего с Associated Press российского журналиста Сергея Карелина. Об этом говорится на официальном сайте американского информационного агентства.
Как уточняется в материале, у 41-летнего Карелина есть как российское, так и израильское гражданство, он успел посотрудничать c рядом иностранных СМИ, в частности AP и Deutsche Welle. Associated Press утверждает, что Карелин был задержан в пятницу, его обвинили в экстремизме, но он свою вину отрицает.
Ранее Life.ru сообщал о том, что журналист Forbes Сергей Мингазов был задержан в Хабаровске. Ему вменяют распространение фейков о ВС РФ. При обысках у подозреваемого изъяли компьютер и телефон, а также технику его семьи — супруги и детей. Мингазов находится в СИЗО, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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