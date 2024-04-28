В Мурманской области арестован журналист, сотрудничавший с Associated Press

В Мурманской области арестовали сотрудничавшего с Associated Press российского журналиста Сергея Карелина. Об этом говорится на официальном сайте американского информационного агентства.

Как уточняется в материале, у 41-летнего Карелина есть как российское, так и израильское гражданство, он успел посотрудничать c рядом иностранных СМИ, в частности AP и Deutsche Welle. Associated Press утверждает, что Карелин был задержан в пятницу, его обвинили в экстремизме, но он свою вину отрицает.