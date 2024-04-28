Ещё два человека стали жертвами удара ВСУ в Вербное воскресенье
Два мирных жителя стали жертвами удара ВСУ по Днепрянам Херсонской области
Украинские военные из миномётов атаковали посёлок Днепряны Херсонской области в Вербное воскресенье, в результате погибли два местных жителя. Об этом в телеграм-канале сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
"Очередная, к сожалению, ставшая уже обыденностью трагедия сегодня произошла в Днепрянах. Около двух часов назад украинские нацисты нанесли по ним удар из миномётов. Двое местных жителей погибли на месте", — рассказал руководитель Правительства Херсонской области.
Чиновник осудил киевский режим за нежелание прекратить атаки на мирное население даже в праздник Вербного воскресенья, отмечаемый православными 28 апреля. Он также выразил искренние соболезнования семьям погибших и заверил, что им будет оказана помощь.
Это не первая атака ВСУ в Вербное воскресенье. Ранее украинские военные обстреляли посёлок городского типа Александровка в ДНР. В результате погибла местная жительница, ещё одна оказалась ранена.
Агентство "Москва" / Василий Кузьмичёнок