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28 апреля, 14:56

Ещё два человека стали жертвами удара ВСУ в Вербное воскресенье

Два мирных жителя стали жертвами удара ВСУ по Днепрянам Херсонской области

Украинские военные из миномётов атаковали посёлок Днепряны Херсонской области в Вербное воскресенье, в результате погибли два местных жителя. Об этом в телеграм-канале сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

"Очередная, к сожалению, ставшая уже обыденностью трагедия сегодня произошла в Днепрянах. Около двух часов назад украинские нацисты нанесли по ним удар из миномётов. Двое местных жителей погибли на месте", — рассказал руководитель Правительства Херсонской области.

Чиновник осудил киевский режим за нежелание прекратить атаки на мирное население даже в праздник Вербного воскресенья, отмечаемый православными 28 апреля. Он также выразил искренние соболезнования семьям погибших и заверил, что им будет оказана помощь.

ВСУ в Вербное воскресенье ударили по Запорожской области, погибли 2 человека
ВСУ в Вербное воскресенье ударили по Запорожской области, погибли 2 человека

Это не первая атака ВСУ в Вербное воскресенье. Ранее украинские военные обстреляли посёлок городского типа Александровка в ДНР. В результате погибла местная жительница, ещё одна оказалась ранена.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Андрей Бражников
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