СК начал проверку после отравления игроков двух футбольных команд в Крыму
Следственный комитет России организовал проверку инцидента с отравлением игроков двух футбольных команд 26 апреля, пребывавших на спортивной базе под Симферополем, после которого одному из спортсменов даже потребовалась госпитализация. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.
"В СМИ сообщается об отравлении футболистов двух команд в городе Симферополе Республики Крым. 26 апреля текущего года у спортсменов, находившихся в тренировочном комплексе "Крымтеплица", выявлены признаки кишечной инфекции. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, один из них госпитализирован. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка", — сказано в публикации.
Речь идёт о симферопольской команде "Таврия" и ФК "Спарта-КТ" из пгт Молодёжное. В связи с состоянием здоровья спортсменов игры обоих клубов перенесли — "Таврия" с "Ялтой" встретятся 5 июня, а "Спарта-КТ" и "Океан" сыграют 29 мая.
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