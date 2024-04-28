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28 апреля, 16:58

Украинский депутат рассказал о самом пугающем заявлении Путина

Депутат Рады призвал Киев бояться предупреждения Путина о "санитарной зоне"

Россия может сделать несколько десятков километров "санитарной зоны" в Харьковской области, о которой ранее уже говорил президент РФ Владимир Путин. Именно этого заявления, по словам депутата Рады Романа Костенко, Киеву следует опасаться больше всего.

"Это они могут сделать, применяя КАБы (корректируемые авиабомбы. — Прим. Life.ru). Они могут занять десять, двадцать, тридцать километров нашей территории для того, чтобы, ну скажем, создать "санитарную зону" и обезопасить свои области", — заявил киевский депутат в эфире YouTube-канала "Прямой".

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Напомним, ранее Владимир Путин заявлял о том, что Россия может создать на Украине "санитарную зону" в связи с ударами ВСУ по приграничным территориям. По словам российского лидера, участки должны быть такими, чтобы их было очень тяжело преодолеть, в том числе средствами поражения иностранного производства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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