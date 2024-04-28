Воспитателя спецучреждения в Москве подозревают в избиении ребёнка-инвалида

10-летняя Лера (имя изменено), как обычно, была на занятии, но после урока ей потребовалась помощь врачей. На левой руке у девочки появилась большая царапина и несколько ссадин. Лера прикована к инвалидной коляске, она не умеет говорить и почти не контактирует с людьми, поэтому рассказать о случившемся не может. По словам матери, девочку ударила учительница, женщина утверждает, что слышала крик дочери из класса, когда ждала в коридоре.