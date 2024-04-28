Воспитателя спецучреждения в Москве подозревают в избиении ребёнка-инвалида
Учительницу столичного реабилитационного центра в Ново-Переделкине подозревают в избиении ребëнка-инвалида. Об этом сообщает SHOT.
10-летняя Лера (имя изменено), как обычно, была на занятии, но после урока ей потребовалась помощь врачей. На левой руке у девочки появилась большая царапина и несколько ссадин. Лера прикована к инвалидной коляске, она не умеет говорить и почти не контактирует с людьми, поэтому рассказать о случившемся не может. По словам матери, девочку ударила учительница, женщина утверждает, что слышала крик дочери из класса, когда ждала в коридоре.
После занятий мать повезла ребёнка в поликлинику. Она также написала заявление в полицию на учительницу. Теперь в инциденте разбираются правоохранители.
Ранее Life.ru рассказывал, что нянечку коррекционного детсада в Москве, которая устроилась работать совсем недавно, подозревают в избиении подопечных. Заподозрила женщину мама шестилетнего мальчика, когда ей вернули сына с синяками. Женщина обратилась с заявлением в полицию.
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