Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 16:25

Воспитателя спецучреждения в Москве подозревают в избиении ребёнка-инвалида

Учительницу столичного реабилитационного центра в Ново-Переделкине подозревают в избиении ребëнка-инвалида. Об этом сообщает SHOT.

10-летняя Лера (имя изменено), как обычно, была на занятии, но после урока ей потребовалась помощь врачей. На левой руке у девочки появилась большая царапина и несколько ссадин. Лера прикована к инвалидной коляске, она не умеет говорить и почти не контактирует с людьми, поэтому рассказать о случившемся не может. По словам матери, девочку ударила учительница, женщина утверждает, что слышала крик дочери из класса, когда ждала в коридоре.

После занятий мать повезла ребёнка в поликлинику. Она также написала заявление в полицию на учительницу. Теперь в инциденте разбираются правоохранители.

На видео попало "спартанское" воспитание малышей в детсаду в Подмосковье, родители в ужасе
На видео попало "спартанское" воспитание малышей в детсаду в Подмосковье, родители в ужасе

Ранее Life.ru рассказывал, что нянечку коррекционного детсада в Москве, которая устроилась работать совсем недавно, подозревают в избиении подопечных. Заподозрила женщину мама шестилетнего мальчика, когда ей вернули сына с синяками. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров