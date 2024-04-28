Сотни автомобилей образовали километровые пробки на трассе М12 "Восток"
"Автодор" призвал водителей заранее заправляться перед поездкой по трассе М12
Дорожные заторы протяжённостью в несколько километров образовались на трассе М12 "Восток". Водители ждут очереди на заправку по два часа. Видео с огромными пробками публикует Mash.
Километровые пробки в Нижегородской области. Видео © Telegram / Mash
Шеренга из автомобилей простирается в Нижегородской области на несколько километров. Видео было снято рядом с Сергачом, который находится в 270 километрах от Казани. "Автодор" предостерегает водителей и рекомендует им заблаговременно заправить машину перед поездкой по трассе М12.
"Чтобы не нервничать, не ждите, когда включится лампочка бензобака. Заправляйтесь заранее. Останавливайтесь на АЗС уже на уровне 40–50% бензина в баке. Это даст вам больше времени для путешествия, а также снизит нагрузку на ажиотажные АЗС", — сказано в сообщении в телеграм-канале "Автодора".
Из-за открытия дачного сезона ожидается повышенная нагрузка на дорогах Москвы — на трассах будут образовываться длинные заторы. Количество машин в столице по пятницам уже увеличилось на 60–80 тысяч по сравнению с показателями марта. Так, ранее московским водителям рассказали о том, как не простоять несколько часов в пробке по пути на дачу.
Telegram / Mash