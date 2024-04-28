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28 апреля, 16:44

Сотни автомобилей образовали километровые пробки на трассе М12 "Восток"

"Автодор" призвал водителей заранее заправляться перед поездкой по трассе М12

Дорожные заторы протяжённостью в несколько километров образовались на трассе М12 "Восток". Водители ждут очереди на заправку по два часа. Видео с огромными пробками публикует Mash.

Километровые пробки в Нижегородской области. Видео © Telegram / Mash

Шеренга из автомобилей простирается в Нижегородской области на несколько километров. Видео было снято рядом с Сергачом, который находится в 270 километрах от Казани. "Автодор" предостерегает водителей и рекомендует им заблаговременно заправить машину перед поездкой по трассе М12.

"Чтобы не нервничать, не ждите, когда включится лампочка бензобака. Заправляйтесь заранее. Останавливайтесь на АЗС уже на уровне 40–50% бензина в баке. Это даст вам больше времени для путешествия, а также снизит нагрузку на ажиотажные АЗС", сказано в сообщении в телеграм-канале "Автодора".

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Из-за открытия дачного сезона ожидается повышенная нагрузка на дорогах Москвы — на трассах будут образовываться длинные заторы. Количество машин в столице по пятницам уже увеличилось на 60–80 тысяч по сравнению с показателями марта. Так, ранее московским водителям рассказали о том, как не простоять несколько часов в пробке по пути на дачу.

Обложка ©

Telegram / Mash

Владимир Озеров
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