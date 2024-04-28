В Турции задержали 200 человек, подозреваемых в членстве в ИГИЛ* и РПК 28 апреля, 17:45 В Турции задержали 200 пособников ИГИЛ* и РПК. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В 40 районах Турции правоохранители задержали около 200 человек, которых подозревают в сотрудничестве с ИГИЛ* и Рабочей партией Курдистана (РПК), запрещённой турецкими властями. Об этом рассказал в соцсети Х глава МВД республики Али Ерликая.

"В шести провинциях страны силами полиции были проведены операции против террористической организации ИГИЛ*. В провинциях Адана, Айдын, Чорум, Газиантеп, Кайсери и Мерсин задержаны 38 подозреваемых. Было изъято большое количество цифровых материалов и крупные суммы в иностранной валюте и турецких лирах", — написал он.

Сторонников РПК полиция разыскивала в 34 провинциях, среди которых Анкара, Анталья, Стамбул. Было задержано 147 подозреваемых, которым вменяют сотрудничество с Рабочей партией Курдистана или членство в ней. Ерликая пояснил, что обвиняемые занимались в том числе пропагандой террора в Сети и работали на медиаструктуры сепаратистов.

По данным турецкой полиции, многие задержанные нелегально попали в страну, чтобы вести подрывную деятельность внутри государства, а также некоторые уже имели судимость или находились в розыске. Также силовики во время рейдов нашли большое число подпольного оружия, гранаты, бомбы, листовки РПК.

Ранее сообщалось, что Анкара тщательно изучила информацию о террористах, напавших на подмосковный Crocus City Hall, которые посетили Турцию. Как уточнялось, страна ожидает расширения обмена информацией, а также определения общих рамок для совместной борьбы с терроризмом. В частности, власти ждут, что РФ нарастит обмен данными о деятельности террористической группировки ИГИЛ* и её ответвлениях "ИГИЛ-Хорасан"*, так как они являются угрозой и для Турции.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Авторы Татьяна Миссуми