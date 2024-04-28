На турецкую Анкару обрушился град с мощнейшим ливнем

На Анкару обрушилась непогода — там целый день идёт ливень с градом, передаёт TRT Haber. Улицы начало затапливать, машины с трудом преодолевают автомагистрали. Кадры публикуют местные жители в соцсетях.

На Анкару обрушился град с ливнем. Видео © X / Eğitim Ajansi

Местные СМИ опубликовали сообщения властей о том, что местным жителям лучше оставаться дома, пока вода хоть немного не сойдёт.