На турецкую Анкару обрушился град с мощнейшим ливнем
На Анкару обрушилась непогода — там целый день идёт ливень с градом, передаёт TRT Haber. Улицы начало затапливать, машины с трудом преодолевают автомагистрали. Кадры публикуют местные жители в соцсетях.
На Анкару обрушился град с ливнем. Видео © X / Eğitim Ajansi
Местные СМИ опубликовали сообщения властей о том, что местным жителям лучше оставаться дома, пока вода хоть немного не сойдёт.
Ранее Life.ru рассказывал, что стихия обрушилась на немецкую Баварию. Град привёл к крупному ДТП, на трассе столкнулись 29 машин в Верхней Франконии. В результате аварии пострадали 15 человек, 10 из них госпитализировали.
X / Eğitim Ajansi