"Спасти пожилого Байдена": В ГД усомнились, что Спилберг сотворит чудо на выборах в США
Депутат Шеремет: Спецэффекты Спилберга не помогут Байдену выиграть выборы
Джо Байден и Стивен Спилберг. Фото © ТАСС / Adrian Kraus, ALLISON DINNER
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что участие режиссёра Стивена Спилберга в предвыборной кампании президента США Джо Байдена никак не поможет политику переизбраться на второй срок.
"Спецэффекты Спилберга не спасут Байдена, который уже вошёл в историю как кровавый президент, спровоцировавший военные конфликты в различных уголках мира", — цитирует его РИА Новости.
По словам Шеремета, сегодняшний Байден похож скорее на механическую куклу из американского блокбастера, контроль над которой осуществляют военные корпорации.
Депутат посоветовал американскому лидеру привлечь для своей избирательной кампании иллюзиониста Дэвида Копперфильда. Его услуги могут не принести пользы, но международное сообщество, разинув рот, будет лицезреть его новые фантастические трюки.
Стивен Спилберг является самым кассовым режиссёром в мире и обладателем четырёх премий "Оскар". Его фильмы насобирали в прокате в общей сложности $10,6 миллиона долларов. Под его руководством создавались многие культовые картины: "Назад в будущее", "Спасти рядового Райана", "Список Шиндлера", "Челюсти" и другие. Однако ранее постановщик решил применить свой талант в совершенно ином жанре, приняв участие в разработке президентской стратегии Джо Байдена.