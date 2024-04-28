"Спасти пожилого Байдена": В ГД усомнились, что Спилберг сотворит чудо на выборах в США

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что участие режиссёра Стивена Спилберга в предвыборной кампании президента США Джо Байдена никак не поможет политику переизбраться на второй срок.

"Спецэффекты Спилберга не спасут Байдена, который уже вошёл в историю как кровавый президент, спровоцировавший военные конфликты в различных уголках мира", — цитирует его РИА Новости.

По словам Шеремета, сегодняшний Байден похож скорее на механическую куклу из американского блокбастера, контроль над которой осуществляют военные корпорации.

Депутат посоветовал американскому лидеру привлечь для своей избирательной кампании иллюзиониста Дэвида Копперфильда. Его услуги могут не принести пользы, но международное сообщество, разинув рот, будет лицезреть его новые фантастические трюки.