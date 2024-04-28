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28 апреля, 18:31

Космический корабль Cargo Dragon отстыковался от МКС и взял курс на Землю

Космический корабль Cargo Dragon отстыковался от МКС и взял курс на Землю. Обложка © X / SpaceX

Космический корабль Cargo Dragon отстыковался от МКС и взял курс на Землю. Обложка © X / SpaceX

Американский космический корабль Cargo Dragon завершил миссию на орбите и в 20:10 по московскому времени произвёл отстыковку от Международной космической станции. Ожидается, что детище SpaceX достигнет поверхности Земли 30 апреля.

"Отстыковка подтверждена! Приводнение через 36 часов во вторник, 30 апреля, у берегов Флориды", — сказано на сайте компании миллиардера Илона Маска.

Cargo Dragon доставит на планету почти две тонны научных грузов. Среди них 11 километров созданного на МКС в рамках эксперимента Flawless Space Fibers оптоволокна.

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Ранее Life.ru сообщал о необычной судьбе космического мусора, который отстыковался от МКС ещё в 2021 году. Он должен был сгореть в атмосфере Земли, но предпочёл упасть на дом жителя Флориды в середине апреля 2024-го.

Илья Пушкарев
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