Космический корабль Cargo Dragon отстыковался от МКС и взял курс на Землю

Американский космический корабль Cargo Dragon завершил миссию на орбите и в 20:10 по московскому времени произвёл отстыковку от Международной космической станции. Ожидается, что детище SpaceX достигнет поверхности Земли 30 апреля.

"Отстыковка подтверждена! Приводнение через 36 часов во вторник, 30 апреля, у берегов Флориды", — сказано на сайте компании миллиардера Илона Маска.

Cargo Dragon доставит на планету почти две тонны научных грузов. Среди них 11 километров созданного на МКС в рамках эксперимента Flawless Space Fibers оптоволокна.