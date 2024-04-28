Космический корабль Cargo Dragon отстыковался от МКС и взял курс на Землю
Космический корабль Cargo Dragon отстыковался от МКС и взял курс на Землю. Обложка © X / SpaceX
Американский космический корабль Cargo Dragon завершил миссию на орбите и в 20:10 по московскому времени произвёл отстыковку от Международной космической станции. Ожидается, что детище SpaceX достигнет поверхности Земли 30 апреля.
"Отстыковка подтверждена! Приводнение через 36 часов во вторник, 30 апреля, у берегов Флориды", — сказано на сайте компании миллиардера Илона Маска.
Cargo Dragon доставит на планету почти две тонны научных грузов. Среди них 11 километров созданного на МКС в рамках эксперимента Flawless Space Fibers оптоволокна.
Ранее Life.ru сообщал о необычной судьбе космического мусора, который отстыковался от МКС ещё в 2021 году. Он должен был сгореть в атмосфере Земли, но предпочёл упасть на дом жителя Флориды в середине апреля 2024-го.