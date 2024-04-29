Как летом: Заливший Москву ливень назвали крайне редким для апреля
Синоптик Тишковец назвал редкими дожди "летней интенсивности" в Москве в апреле
Дожди "летней интенсивности", подобные тому, который прошёл в Москве 27 апреля, случаются нечасто. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам метеоролога, на главной метеостанции ВДНХ выпало 13 мм осадков, что представляет 35% от месячной нормы.
"Нужно отметить, что в конце апреля дожди такой летней интенсивности — довольно редкое явление. За последние 75 лет сопоставимые по мощности ливни отмечались только пять раз", — подчеркнул метеоролог.
А ранее москвичам рассказали, как донести смартфон домой под проливным дождём. Прежде всего в такую погоду гражданам советуют использовать водонепроницаемый чехол.
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