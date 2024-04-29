Как летом: Заливший Москву ливень назвали крайне редким для апреля

Дожди "летней интенсивности", подобные тому, который прошёл в Москве 27 апреля, случаются нечасто. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, на главной метеостанции ВДНХ выпало 13 мм осадков, что представляет 35% от месячной нормы.

"Нужно отметить, что в конце апреля дожди такой летней интенсивности — довольно редкое явление. За последние 75 лет сопоставимые по мощности ливни отмечались только пять раз", — подчеркнул метеоролог.