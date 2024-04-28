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28 апреля, 18:46

Пять районов Курской области подверглись обстрелам ВСУ в Вербное воскресенье

Украинские боевики в течение всего воскресенья предпринимали попытки ударить по территории Курской области с использованием беспилотников. Атаку ВСУ сорвали дежурные системы радиоэлектронной борьбы ВС РФ, написал в "Телеграм" глава региона Роман Старовойт.

По словам губернатора, дроны были обезврежены в районах сёл Волфино и Горналь, деревни Старая Николаевка, посёлка Тёткино и хутора Заря. Ещё один дрон нейтрализован над пунктом пропуска "Крупец" Рыльского района. О пострадавших чиновник не сообщил.

Под Волновахой украинский дрон атаковал священников, доставлявших гумпомощь
Под Волновахой украинский дрон атаковал священников, доставлявших гумпомощь

Под ударом 28 апреля оказалась и Белгородская область, на которую ВСУ "натравили" десять FPV-дронов. В результате атаки пострадали восемь мирных жителей.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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