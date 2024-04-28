Аэропорт Пулково перестал принимать багаж, упакованный в пищевую плёнку

Петербургский аэропорт Пулково скорректировал требования к транспортировке багажа, запретив пассажирам оборачивать чемоданы в пищевую плёнку. Упаковать сумки по правилам воздушной гавани можно будет платно на стойках обслуживания, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе управляющей компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"Для обеспечения непрерывной работы багажной системы, в связи с проведением диагностики упакованные чемоданы принимаются только в плёнке, соответствующей требованиям аэропорта", — сказано в заявлении.

В компании не уточнили, будет ли запрет отменён по завершении диагностических работ.