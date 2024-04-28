Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 20:55

Аэропорт Пулково перестал принимать багаж, упакованный в пищевую плёнку

Петербургский аэропорт Пулково скорректировал требования к транспортировке багажа, запретив пассажирам оборачивать чемоданы в пищевую плёнку. Упаковать сумки по правилам воздушной гавани можно будет платно на стойках обслуживания, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе управляющей компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"Для обеспечения непрерывной работы багажной системы, в связи с проведением диагностики упакованные чемоданы принимаются только в плёнке, соответствующей требованиям аэропорта", — сказано в заявлении.

В компании не уточнили, будет ли запрет отменён по завершении диагностических работ.

В Пулково таможенники изъяли у авиапассажира два наградных нацистских креста
В Пулково таможенники изъяли у авиапассажира два наградных нацистских креста

Ранее Life.ru сообщал, что российский турист не обнаружил в своём чемодане ювелирные украшения на сумму 400 тысяч рублей по возвращении из Турции. Багаж с драгоценностями был взломан в аэропорту Стамбула, уверен потерпевший.

Обложка ©

Telegram / Аэропорт Пулково

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Путешествия и туризм
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров