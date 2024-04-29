На Украине раскрыли личности убитых в Германии мужчин

Обнаруженные на территории торгового центра в немецком Мурнау двое убитых граждан Украины 36 и 23 лет были военными. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Незалежной.

"По предварительным данным, погибшие граждане были военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии. Украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, где служили погибшие, и устанавливают связь с их родными", — процитировала заявление ведомства "Страна.ua".

По подозрению в убийстве задержан 57-летний россиянин. Информации о его мотивах пока нет. По данным полиции Баварии, все трое выпивали вместе за день до случившегося.