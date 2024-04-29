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28 апреля, 23:05

Отомстила за отказ: Девушка устроила перформанс, встретив посетителей театра в гробу

SHOT: В Старом Осколе зрителей на выходе из театра встречала девушка в гробу

Девушка устроила перформанс у здания театра в Белгородской области. Обложка © Telegram / SHOT

Девушка устроила перформанс у здания театра в Белгородской области. Обложка © Telegram / SHOT

Зрителей Театра для детей и молодёжи в Старом Осколе Белгородской области ожидал сюрприз на выходе после спектакля: в открытом гробу у крыльца лежала девушка. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Отошедшие от шока люди заметили, что гроб импровизированный, а девушка обмотана простынёй с надписью "Театр меня убивает, занесите меня в театр". Вызванные полицейские оживили "покойную" и для выяснения обстоятельств сопроводили к себе в отдел.

Жительница Белгородской области устроила перформанс в гробу у здания театра. Видео © Telegram / SHOT

По информации подписчиков телеграм-канала, дева желала привлечь внимание к своей персоне: до этого её не взяли на службу в учреждение. Точные мотивы сомнительного проявления артистизма сейчас устанавливаются.

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Лариса Сафронова
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