Отомстила за отказ: Девушка устроила перформанс, встретив посетителей театра в гробу

Зрителей Театра для детей и молодёжи в Старом Осколе Белгородской области ожидал сюрприз на выходе после спектакля: в открытом гробу у крыльца лежала девушка. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Отошедшие от шока люди заметили, что гроб импровизированный, а девушка обмотана простынёй с надписью "Театр меня убивает, занесите меня в театр". Вызванные полицейские оживили "покойную" и для выяснения обстоятельств сопроводили к себе в отдел.

Жительница Белгородской области устроила перформанс в гробу у здания театра. Видео © Telegram / SHOT

По информации подписчиков телеграм-канала, дева желала привлечь внимание к своей персоне: до этого её не взяли на службу в учреждение. Точные мотивы сомнительного проявления артистизма сейчас устанавливаются.