Ещё одна страна запретила однополые браки, нарушителям грозит до 15 лет тюрьмы

Совет представителей Ирака 28 апреля принял закон о запрете однополых браков, подготовленный в рамках "борьбы с проституцией и гомосексуализмом" в республике. Об этом со ссылкой на документ сообщило агентство Reuters.

Согласно пояснительной записке, одобренный депутатами закон "призван уберечь сущность иракского общества от морального разложения и призывов к гомосексуализму". Его нарушителям грозит тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет. Также инициативой предусмотрен запрет на смену биологического пола и трансвестизм с наказанием от одного до трёх лет лишения свободы.

В Reuters подчеркнули, что изначально парламентарии планировали наказывать представителей ЛГБТ*-сообщества смертной казнью. Однако из-за давления США и ЕС от задумки пришлось отказаться.

В настоящий момент однополые браки криминализированы в 60 государствах, ещё около 130 стран считают такие союзы законными. К числу последних недавно присоединилась и Греция, рассказывал Life.ru ранее.