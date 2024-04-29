Ничушкин оформил первый хет-трик в НХЛ

Нападающий "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин забросил три шайбы в матче плей-офф НХЛ с "Виннипег Джетс". Четвёртая встреча клубов в серии завершилась со счётом 5:1.

Ничушкин отличился на 32-й, 40-й и 60-й минутах, отправив последнюю шайбу в пустые ворота соперника. Это его первый хет-трик в заокеанской карьере. Всего же россиянин отличился в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли уже шесть раз, отметившись голами в каждой игре.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу "Колорадо". Пятая игра состоится в Виннипеге в ночь на 1 мая.

Кроме того, первый матч в НХЛ отыграл форвард "Эвеланш" Николай Коваленко, а вратарь команды Александр Георгиев отразил 26 бросков. Нападающий "Джетс" Владислав Наместников покинул лёд по ходу третьего периода после попадания шайбы в голову.