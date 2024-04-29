Бомба времён Второй мировой найдена рядом с АЗС в Польше, жителей эвакуируют

Жители трёх населённых пунктов готовятся к эвакуации в Польше из-за обнаружения авиационный бомбы времён Второй мировой войны. "Капсулу времени" нашли вблизи автозаправочной станции в деревне Казимеж Поморского воеводства, гласит сообщение на официальном портале правительственной информации республики.

"29 апреля будет поднят неразорвавшийся снаряд времён Второй мировой войны. 29 апреля с 6:00 начнётся эвакуация, будет перекрыт ряд улиц в Казимеже, Дембогоже и Дембогоже-Выбудоване", — сказано в заявлении.