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28 апреля, 22:56

Бомба времён Второй мировой найдена рядом с АЗС в Польше, жителей эвакуируют

Жители трёх населённых пунктов готовятся к эвакуации в Польше из-за обнаружения авиационный бомбы времён Второй мировой войны. "Капсулу времени" нашли вблизи автозаправочной станции в деревне Казимеж Поморского воеводства, гласит сообщение на официальном портале правительственной информации республики.

"29 апреля будет поднят неразорвавшийся снаряд времён Второй мировой войны. 29 апреля с 6:00 начнётся эвакуация, будет перекрыт ряд улиц в Казимеже, Дембогоже и Дембогоже-Выбудоване", — сказано в заявлении.

В Сербии обезвредили огромную однотонную авиабомбу, оставшуюся после бомбардировок НАТО
В Сербии обезвредили огромную однотонную авиабомбу, оставшуюся после бомбардировок НАТО

Ранее на территории бывшего афинского аэропорта Эллиникон в Греции обнаружили подземный склад с 314 авиабомбами Третьего рейха. Над взрывоопасным местом ежедневно проходили тысячи людей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
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