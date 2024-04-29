Бомба времён Второй мировой найдена рядом с АЗС в Польше, жителей эвакуируют
Жители трёх населённых пунктов готовятся к эвакуации в Польше из-за обнаружения авиационный бомбы времён Второй мировой войны. "Капсулу времени" нашли вблизи автозаправочной станции в деревне Казимеж Поморского воеводства, гласит сообщение на официальном портале правительственной информации республики.
"29 апреля будет поднят неразорвавшийся снаряд времён Второй мировой войны. 29 апреля с 6:00 начнётся эвакуация, будет перекрыт ряд улиц в Казимеже, Дембогоже и Дембогоже-Выбудоване", — сказано в заявлении.
Ранее на территории бывшего афинского аэропорта Эллиникон в Греции обнаружили подземный склад с 314 авиабомбами Третьего рейха. Над взрывоопасным местом ежедневно проходили тысячи людей.
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