Хоккеист "Виннипега" Наместников госпитализирован после попадания шайбы в голову

Российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги "Виннипег Джетс" Владиславу Наместникову во время матча серии плей-офф против "Колорадо" попала в голову шайба, он госпитализирован. Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер "Виннипега" Рик Боунесс.

Российскому нападающему "Виннипег Джетс" Владиславу Наместникову во время матча с "Колорадо Эвеланш" в голову попала шайба. Видео X / Sportsnet

"Владислав сейчас в больнице. Это всё, что я могу сообщить. Врачи посмотрят, что с ним", — информировал наставник клуба.

Шайба прилетела Наместникову в лицо в третьем периоде после мощного удара его партнёра по команде Нейта Шмидта. Хоккеисту помогли подняться и под руки увели в подтрибунное помещение.