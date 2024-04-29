Хоккеист "Виннипега" Наместников госпитализирован после попадания шайбы в голову
Российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги "Виннипег Джетс" Владиславу Наместникову во время матча серии плей-офф против "Колорадо" попала в голову шайба, он госпитализирован. Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер "Виннипега" Рик Боунесс.
Российскому нападающему "Виннипег Джетс" Владиславу Наместникову во время матча с "Колорадо Эвеланш" в голову попала шайба. Видео X / Sportsnet
"Владислав сейчас в больнице. Это всё, что я могу сообщить. Врачи посмотрят, что с ним", — информировал наставник клуба.
Шайба прилетела Наместникову в лицо в третьем периоде после мощного удара его партнёра по команде Нейта Шмидта. Хоккеисту помогли подняться и под руки увели в подтрибунное помещение.
В этом же матче нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин забросил три шайбы, оформив первый хет-трик в НХЛ. Четвёртая встреча клубов завершилась со счётом 5:1 в пользу "Эвеланш", которые ведут 3-1 в серии.
Кадр из видео X / Sportsnet