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29 апреля, 02:04

Хоккеист "Виннипега" Наместников госпитализирован после попадания шайбы в голову

Российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги "Виннипег Джетс" Владиславу Наместникову во время матча серии плей-офф против "Колорадо" попала в голову шайба, он госпитализирован. Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер "Виннипега" Рик Боунесс.

Российскому нападающему "Виннипег Джетс" Владиславу Наместникову во время матча с "Колорадо Эвеланш" в голову попала шайба. Видео X / Sportsnet

"Владислав сейчас в больнице. Это всё, что я могу сообщить. Врачи посмотрят, что с ним", — информировал наставник клуба.

Шайба прилетела Наместникову в лицо в третьем периоде после мощного удара его партнёра по команде Нейта Шмидта. Хоккеисту помогли подняться и под руки увели в подтрибунное помещение.

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В этом же матче нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин забросил три шайбы, оформив первый хет-трик в НХЛ. Четвёртая встреча клубов завершилась со счётом 5:1 в пользу "Эвеланш", которые ведут 3-1 в серии.

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Кадр из видео X / Sportsnet

Лариса Сафронова
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