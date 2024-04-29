Адам Кадыров назначен куратором Российского университета спецназа

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о назначении 16-летнего сына Адама куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина. Такое решение было принято чиновником на соревнованиях по тактической стрельбе "Свои люди" на базе РУС.

По словам Кадырова, победу в состязании одержала команда службы безопасности главы ЧР "Ахмат — сила", а второе место занял отряд "Дустум", которым руководит сын главы Чечни.

"Здесь же по просьбе дорогого брата, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета, поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями", — написал Кадыров в Telegram.